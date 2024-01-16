الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد الأحوزة العمرانية في 20 عزبة في 3 مراكز بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ    دمياط، اعتماد الأحوزة العمرانية لعدد ٢٠ عزبة تابعين لمراكز "كفر سعد والزرقا وفارسكور"، وذلك فى إطار خطة التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووفقًا لما جاء بأعمال اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٣ المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات.


وأشارت المحافظ، إلى أنه تم اعتماد عدد ٧ عزب بمركز كفر سعد و١٢ عزبة بمركز فارسكور وعزبة بمركز كفر الزرقا.


 

وأضافت أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الاحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الإجراءات الخاصة بها بما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم فى تحقيق التنمية بهذا القطاع.


 

تفقدت  الدكتورة منال عوض محافظ    دمياط، المزرعة السمكية بالرطمة التابعة للمحافظة، للوقوف ميدانيًا على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير الجارى تنفيذه بعدد ٣٦٠ فدان بالمرحلة الأولى.


 

واستهلت الزيارة بتفقد حضانات الاستقبال التى تستقبل أنواع مختلفة من الزريعة،  حيث تُعد الحضانات من المراحل الهامة للاستزراع السمكى وفقًا لعدد من المعايير والمتطلبات،  كما ناقشت آلية تنفيذ عدد من الخطوات للوصول إلى أفضل الأساليب للتشغيل الأمثل للمزرعة وزيادة الإنتاجية وأيضًا استزراع أنواع مختلفة من الأسماك والجمبري.


 

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