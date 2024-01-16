الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتفقد المزرعة السمكية في الرطمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، المزرعة السمكية بالرطمة التابعة للمحافظة، للوقوف ميدانيًا على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع التطوير الجارى تنفيذه بعدد 360 فدان بالمرحلة الأولي.

 تفقد حضانات الاستقبال التى تستقبل أنواع مختلفة من الزريعة

واستهلت محافظ دمياط الزيارة بتفقد حضانات الاستقبال التى تستقبل أنواع مختلفة من الزريعة، وتُعد الحضانات من المراحل الهامة للاستزراع السمكى وفقًا لعدد من المعايير والمتطلبات، كما ناقشت آلية تنفيذ عدد من الخطوات للوصول إلى أفضل الأساليب للتشغيل الأمثل للمزرعة وزيادة الانتاجية وأيضًا استزراع أنواع مختلفه من الأسماك والجمبري.

 وفى سياق متصل، تابعت " الدكتورة منال عوض " ميدانيًا نسب التنفيذ بمشروع التطوير الذى يضم 18 حوض للاستزراع السمكى بمساحة 15 فدان للحوض الواحد، كما اطلعت على خطة التنفيذ لإنشاء الأحواض، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر ويجرى العمل، بكافة محاور المشروع الذى يتضمن أيضًا بوابات رى وقنوات صرف وتوزيع.

 وضع استراتيجية ومنهجية محددة للتطوير بالتوازى مع وضع خطة للتشغيل 

وأكدت " محافظ دمياط " حرص المحافظة على وضع استراتيجية ومنهجية محددة للتطوير بالتوازى مع وضع خطة للتشغيل الأمثل للمزرعة لزيادة معدلات الإنتاج بها وبما يتواكب مع رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي.
 

 

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