الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 500 كيلو أغذية فاسدة في دمياط

أغذية
أغذية

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إعدام أكثر من  طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي فى حملات لصحة دمياط.

 

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بضرورة تكثيف المرور على المنشآت الغذائية بكافة المناطق بالمحافظة
 

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، حملات على المنشآت الغذائية عالية الخطورة والأماكن التى تخدم التجمعات وذلك لضمان وصول غذاء صحى وآمن للمستهلك وكان ذلك على النحو التالي:

 

عدد المنشآت التى تم المرور عليها 100 منشأة، عدد المنشآت التى تدار بدون ترخيص 65 منشاة منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة 4 عدد محاضر الجنح التى تم تحريرها 150 محضرا.

 

كما جرى ضبط 520 كيلو مكرونة منتهية الصلاحية تم إعدام 500 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وإعدام 50 لتر زيت من الطاسة تم سحب 16عينة متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمى.

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