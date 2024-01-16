محافظ دمياط تتابع استعدادات المدارس قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى ستنطلق غدًا الأربعاء الموافق ١٧ يناير، وتستمر حتى يوم ٢٤ من هذا الشهر.

حيث أتمت المديرية كافة الاستعدادات لتجهيز ١٥٨ لجنة لاستقبال ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة، بعدد ١٠ إدارات تعليمية، كما تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات لحل أى مشكلة قد تطرأ على الفور.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة متابعة سير الامتحانات بشكل دورى والعمل على توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات، والتأكيد على وجود زيارة صحية بكل مدرسة للتعامل مع أى حالة طارئة، مشددة على الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

وأعلن المهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث تجهيز عدد ١٥٨ لجنة تستقبل عدد ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير وحتى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور بناء على توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنال عوض محافظ دمياط، الالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأكد المهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣م مضيفا أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت برفع الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وأعلن وكيل الوزارة، أنه تم تسليم وتجهيز جميع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية وعددها ١٥٨ لجنة بعدد ١٠ إدارات تعليمية تستقبل ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير ولمدة أسبوع حتى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.