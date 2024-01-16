الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع استعدادات المدارس قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

منال عوض
منال عوض

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى ستنطلق غدًا الأربعاء الموافق ١٧ يناير، وتستمر حتى يوم ٢٤ من هذا الشهر.

حيث أتمت المديرية كافة الاستعدادات لتجهيز ١٥٨ لجنة لاستقبال ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة، بعدد ١٠ إدارات تعليمية، كما تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات لحل أى مشكلة قد تطرأ على الفور.

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة متابعة سير الامتحانات بشكل دورى والعمل على توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات، والتأكيد على وجود زيارة صحية بكل مدرسة للتعامل مع أى حالة طارئة، مشددة على الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

وأعلن المهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حيث تجهيز عدد ١٥٨ لجنة تستقبل عدد ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير وحتى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أى مشكلة تطرأ على الفور بناء على توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومنال عوض محافظ دمياط، الالتزام بكافة الضوابط والقرارات المنظمة لسير الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء الهادئة والمناسبة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وأكد المهندس علي عبدالرءوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣م مضيفا أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وجهت برفع الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣

وأعلن وكيل الوزارة، أنه تم تسليم وتجهيز جميع اللجان بمختلف الإدارات التعليمية وعددها ١٥٨ لجنة بعدد ١٠ إدارات تعليمية تستقبل ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير ولمدة أسبوع حتى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

دمياط الدكتورة منال عوض أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشهادة الاعداديج إقليم محافظة دمياط

مواد متعلقة

اعتماد الأحوزة العمرانية بـ 20 عزبة فى 3 مراكز بدمياط

محافظ دمياط تتفقد المزرعة السمكية في الرطمة

32 ألف طالب يستعدون لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية فى دمياط

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن خلال 24 ساعة

إحالة ممرضة في مستشفى حكومي إلى التحقيق بسبب الغياب في دمياط

وكيل "تعليم دمياط": لا شكاوى في امتحانات الفصل الدراسي الأول

استكمال مقابلات اختيار أعضاء مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

خلال جولة مفاجئة.. وكيل "صحة دمياط" يُحيل طبيبين للتحقيق لهذا السبب

الأكثر قراءة

عاجل| 3 مؤشرات تثير الشكوك حول طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

طارق الشناوى يُفجر مفاجأة حول كواليس انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى

الجيش الأمريكى: مقتل جنديين من الكوماندز خلال مصادرة أسلحة الحوثى

الفريق أسامة ربيع: الملاحة فى قناة السويس لم تتأثر بأحداث باب المندب

سعر الذهب BTC اليوم الثلاثاء وسعر الجنيه الذهب في مصر 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)