الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم دمياط يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

ترأس المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التربية والتعليم، منذ الصباح الباكر، لمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة في يومها الأول، وذلك للتعليم العام واللغات والمهنى والأمل للصم وضعاف السمع، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وأعضاء الغرفة، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأوضح وكيل الوزارة، أن التواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر وربطها على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية.

وأطمأن عبدالرؤوف على إنتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية داخل اللجان  لأداء امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات تأمينية مشددة وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها بشكل فورى لضمان حسن سير العمل، معربًا عن عن خالص أمنياته لجميع طلاب المحافظة بالتوفيق والنجاح.
 

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتي انطلقت اليوم الأربعاء وتستمر حتى ٢٤ يناير الجاري.

يذكر أنه تم تجهيز ١٥٨ لجنة لاستقبال ٣٢ ألف و٤٥٦ طالب وطالبة، بعدد ١٠ إدارات تعليمية، كما تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالادارات لحل اى مشكلة قد تطرأ على الفور.
 

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة متابعة سير الامتحانات بشكل دورى والعمل على توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات، والتأكيد على وجود زيارة صحية بكل مدرسة للتعامل مع أي حالة طارئة، مؤكدة على الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

أعلن المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، أنه تم تجهيز ١٥٨ لجنة تستقبل ٣٢ ألف و٤٥٦ طالب وطالبة خلال الفترة من الأربعاء ١٧ يناير وحتي ٢٤ يناير ٢٠٢٤ وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور بناء علي توجيهات رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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