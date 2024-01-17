الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مديري الإدارات التعليمية يتابعون امتحانات الشهادة الإعدادية في دمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط

تابعت نور جمال عامر مدير عام الإدارة التعليمية في  دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمدرسة طارق بن زياد ومدرسة دمياط الجديدة المتميزة الرسمية للغات.


 

انعقدت اليوم الأربعاء غرفة عمليات الإدارة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وامتحانات النقل للمرحلة الثانوية برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية في مدينة دمياط الجديدة ونور جمال عامر  في حضور وكيل الإدارة  صابر عبدالله وأعضاء الغرفة فؤاد كامل وشريف عارف وإيمان عاصم وأمجد موسى.
 

كما تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٢٠٢٤/٢٠٢٣، والتى انطلقت اليوم الأربعاء الموافق ١٧ يناير وتستمر حتى يوم ٢٤ من هذا الشهر.
 

يذكر أنه تم تجهيز ١٥٨ لجنة لاستقبال ٣٢ ألفا و٤٥٦ طالبا وطالبة،  بعدد ١٠ إدارات تعليمية، كما تم عقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات لحل أى مشكلة قد تطرأ على الفور.

 

وفى هذا السياق، أكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة متابعة سير الامتحانات بشكل دورى والعمل على توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات، والتأكيد على وجود زيارة صحية بكل مدرسة للتعامل مع أى حالة طارئة، مؤكدة على الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط اللجان.
 

تعليم دمياط تعليم دمياط الجديدة أحداث دمياط تعليم دمياط اليوم دمياط

مواد متعلقة

إعدام 500 كيلو أغذية فاسدة فى دمياط

محافظ دمياط تتابع استعدادات المدارس قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا

اعتماد الأحوزة العمرانية بـ 20 عزبة فى 3 مراكز بدمياط

محافظ دمياط تتفقد المزرعة السمكية في الرطمة

32 ألف طالب يستعدون لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية فى دمياط

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن خلال 24 ساعة

إحالة ممرضة في مستشفى حكومي إلى التحقيق بسبب الغياب في دمياط

وكيل "تعليم دمياط": لا شكاوى في امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

كواليس وأسرار.. مصر تقود مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب فى غزة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

ضبط مديرة شركة سياحة شهيرة فى الدقى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 17-1-2024

"الفئران" تهدد "الذهب الأصفر" في كفر الشيخ.. وتحرك عاجل لمواجهة الخطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

ماجد حبته

تكذيب أممى جديد للكَذَبة

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف شكلت قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية ضربة قوية؟

الصفقة الجديدة: إعمار غزة والتطبيع بين إسرائيل والسعودية.. ماذا يدور فى الكواليس؟

ما هى أوراق إسرائيل للضغط على حزب الله فى مفاوضات ترسيم الحدود؟