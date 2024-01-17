الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

قبل تشغيله.. مد كابلات الكهرباء لأكبر مجزر آلى في دمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف مد الكابلات الكهربائية لمشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا استعدادًا لتشغيله، خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير شمال سيناء، المهندس بدر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الثانية للهيئة العامة للطرق والكبارى وممثلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية.
 

وبحثت " المحافظ " آلية تحديد المسار المناسب لمد الكابلات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما لايتعارض مع خطوط المرافق والبنية التحتية المارة بالمناطق، وفى إطار الاشتراطات المحددة، وفى هذا السياق،، ناقشت الخطط الزمنية لتسليم المشروع والأعمال النهائية بمحطة تدوير المخلفات " الكوكر".
 

وأكدت " محافظ دمياط " على ضرورة الإسراع بخطوات التنفيذ لتشغيل المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات والذى يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها المحافظة ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها، لافتة الى أن المشروع صديق للبيئة حيث تم تنفيذه خارج الكتلة السكنية بمنطقة شطا على مساحة ١٢ فدان، كما أنه تم مراعاة كافة الاشتراطات خلال التنفيذ والتى تساهم فى تحقيق تلك الرؤية، وأضافت " المحافظ" أن المشروع يتميز بقربه من مينائى دمياط وبورسعيد ويتضمن محجر بيطرى ومجزرين حكومى وآخر استثماري ورصيف تنزيل ومبنى أعلاف ومحطة معالجة ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية وكومبوست ومنطقة توسعات مستقبلية ومنافذ بيع.
 

 

دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ أحداث دمياط تعمير شمال سيناء

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