الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة دمياط يستقبل وفد المعلم المتميز من الوكالة الأمريكية

رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط ووفد المعلم المتميز من الوكالة الأمريكية

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، وفد مشروع مبادرة تميز المعلم (TEI) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وذلك لتسليم وحدة متنقلة لتكنولوجيا الإتصالات تمهيدًا لبدء العمل بمراحل المبادرة، حيث ضم الوفد كلًا من الدكتور عاشور أحمد العمري، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ميرفت الديب مستشار مشروع مبادرة تميز المعلم والمهندس أحمد سالم، أخصائي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالمشروع وبحضور الدكتور أماني عوض، عميد كلية التربية.

جدير بالذكر، أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وينفذه مركز تطوير التعليم بالتعاون مع وزاره التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وبعض الجهات الأخرى.

يذكر أن مشروع مبادرة تميز المعلم ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وينفذه مركز تطوير التعليم بالتعاون مع وزاره التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وبعض الجهات الأخرى، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية لدعم التعليم في مصر والسعي لتعزيز قدرات مخرجات كليات التربية في مؤسسات التعليم العالي.

آليات مبادرة تميز المعلم

وتضمن اللقاء مناقشة آليات تنفيذ الفعاليات والمراحل المقبلة من المبادرة ووضع خطط لتطوير برامجها بما يسهم في تخريج كوادر على درجة عالية من التميز تمكنها من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي من خلال تطوير كثير من التخصصات لتتوافق مع المعايير الدولية.

واجتمع  الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط،  بفريق إعداد ملف اشتراك الجامعة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شهاب، أمين عام الجامعة، والدكتور أمنية البطراوي، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الفريق وأعضاءه.

جامعة دمياط دمياط أحداث دمياط إقليم محافظة دمياط كلية العلوم خدمة المجتمع

مواد متعلقة

رئيس دمياط الجديدة: قريبا افتتاح صرح طبي جامعي ضخم

"كوكر صديق البيئة".. معلومات عن أكبر مجزر آلي ومحجر بيطري في دمياط

وكيل "تعليم دمياط": لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

وكيل "صحة دمياط" يكرم أوائل مدرسة التمريض

جامعة دمياط تستعد لماراثون أفضل جامعة صديقة للبيئة

بروتوكولات تعاون بين الشباب والرياضة والإسكان فى محافظة دمياط

رئيس جامعة دمياط يُتابع انتظام العمل بالعيادات الخارجية والمستشفى الجامعى

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

المتحدث العسكرى: مقتل 3 مهربين فى إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس