ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية، 14 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23410 أطنان تشمل: 4725 طن رمل و3000 طن كسب فول صويا و8250 طن يوريا و2080 طن مولاس و5355 طن أسمنت معبأ.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28671 طنًا تشمل: 8000 طن ذرة و1132 طن خشب زان و12399 طن فول صويا و1450 طن نواتج تقطير و1364 طن زيت طعام و4326 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 626 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 216 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4012 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122789 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 196652 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3827 طن قمح متجهة إلى صوامع كفرالشيخ وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5687 شاحنة.

واستقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس في تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

ونجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)، التابعة للخط الملاحي (ONE) والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من إسبانيا بحمولة كلية 152068 طنًا والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

ومن المنتظر أن تقوم بتفريغ 1931 حاوية على أرصفة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

من جانبه، أوضح اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن نجاح الميناء في استقبال السفن العملاقة باختلاف أنواعها وأحجامها يأتي نتاجًا لخطة التطوير.