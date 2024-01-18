وكيل "صحة دمياط" يكرم أوائل مدرسة التمريض

كرم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الخميس، الطلبة الأوائل والمتميزين بمدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض وذلك في حضور الدكتور رشا فرج مدير إدارة التدريب والمدارس.

وومنح وكيل وزارة الصحة بدمياط، الطلاب المتميزين شهادات تقديرية تشجيعا لهم علي ما بذلوه من تفوق دراسي وتميز في الأنشطة الطلابية.

تحفيز الطلاب للتميز في دراستهم لإعداد جيل قوى من فنيي التمريض

وأشار وكيل وزارة الصحة في دمياط، لأهمية أن يكون ذلك حافزا لهم وللمتفوقين إلى بذل قصاري جهدهم في دراستهم النظرية والعملية، والتي تهدف الي تقديم خدمة تمريضية جيدة في إطار دعم مدارس التمريض بمحافظة دمياط، وتحفيز الطلاب للتميز في دراستهم لإعداد جيل قوى من فنيي التمريض القادرين على خدمة المرضى.

وتعد مدرسة سعد للتمريض هى المدرسة الاولى بمحافظة دمياط المخصصة لتخريج فنيين التمريض من الذكور والتى تم انشائها تحت اشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

متابعة الانضباط الإداري بالوحدة الصحية بأبو جريدة

في سياق متصل، كان الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط،، قد أجرى جولة مرورية بالوحدة الصحية بأبو جريدة بادارة فارسكور، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري بالوحدة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وقد احال سيادته احد الممرضين بالوحده للتحقيق وذلك لتغيبه عن النوباتجيه ولاتخاذ الاجراءات القانونية حياله

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات

جدير بالذكر ان الوحدة الصحية بابو جريده تخدم 5250 نسمة، وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ، ولعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة.