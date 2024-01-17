رئيس جامعة دمياط يُتابع انتظام العمل بالعيادات الخارجية والمستشفى الجامعى

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، مبنى العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي رافقه الدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة الأعمال النهائية لتشطيب وتجهيز المبنى حرصًا منه على التواصل المباشر مع المكلفين بأعمال التشطيب ومعاينة مراحل تشطيب البنية التحتية أولًا بأول؛ لضمان كفاءة وجودة المكان لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى بما يليق بأبناء المحافظة والأقاليم المجاورة في إطار جهود الجامعة لخدمة المجتمع المحيط.



بدأت جولة رئيس جامعة دمياط، بتفقد عيادات الصدرية والقلب وأمراض النساء والتوليد ثم عيادة الأمراض العصبية والنفسية وعيادة الباطنة وعيادة الأطفال، حيث أبدى ملاحظاته الفنية على التفاصيل الدقيقة لتشطيبات المبنى وأعمال الطلاء، ثم تفقد عيادات الأنف والأذن والحنجرة والجراحة وطب وجراحة المسالك البولية وعيادة العيون، وصولًا لقاعات التدريس المجهزة لطلاب كلية الطب بأحدث الوسائل التعليمية.

كما قام رئيس الجامعة بتحديد مكان عيادة الأسنان وأقسامها التي تشمل معمل الأسنان وعيادة التركيبات وعيادة الخلع وغرفة التعقيم وصيدلية صرف العلاج موجهًا بسرعة الإنجاز؛ لتشغيل العيادات مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.

كما اجتمع رئيس جامعة دمياط، بأطباء وفني الأسنان والصيادلة بالجامعة، بحضور الدكتور أماني عوض عميد كلية التربية والدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور علي جوهر عميد الكلية الأسبق والدكتور ربيع رمود الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم، والدكتور محمد جمعة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وحسام شقرية مدير عام الكلية للإطلاع على مستوى الأداء بالعيادة.

جاء تلك الزيارة في إطار الجولات الميدانية لرئيس الجامعة حرصًا منه على دعم واستغلال الموارد البشرية بالجامعة للوصول لأداء متميز يليق بها حيث أبدى سيادته ملاحظاته على مستوى الأداء، واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم التقنية والطبية ومقترحاتهم لتطوير العيادة ووجه بتوفير الإعتمادات اللازمة بما يضمن تشغيلها بكفاءة وفعالية، كما أجرى اتصالاته بالجهات المعنية خلال الاجتماع لتذليل كافة العقبات التي تحول دون أداء الإدارة أعمالها بكفاءة لتجني ثمارها بشكل أمثل.