بروتوكولات تعاون بين الشباب والرياضة والإسكان في محافظة دمياط

استقبل الدكتوروليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، اليوم الاربعاء، بمكتبه كلا من محمد البراشي وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بدمياط، والمهندسة سحر محمد عيسي وكيل وزارة الإسكان بدمياط، وذلك لعقد بروتوكولات تعاون خلال الفترة القادمة.

رحب الدكتور وليد الشاذلي، بكلا من محمد البراشي وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات بدمياط، وثمن الجهود المبذولة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات في التوجيه والمراجعة والرقابة علي مختلف الهيئات والمؤسسات الخدمية بالمحافظة وخاصة الشباب والرياضة.

كما أشاد مديرالشباب والرياضة، بطلب مديرة مديرية الإسكان بفتح آفاق جديدة للعمل المشترك والعمل علي إزالة العوائق التى تمنع طرح أي أعمال إنشائية.

وأكد دكتور وليد الشاذلي، علي أننا نعمل جميعا في منظومة واحدة لخدمة المجتمع كلا في اختصاصه، معربا عن سعادته بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات، ومديرية الإسكان لخدمة الهيئات الشبابية والرياضية في نطاق محافظة دمياط.

كما استقبل الدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة دمياط بمكتبه، الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الإجتماعي بدمياط والوفد المرافق لها.



ورحب الدكتور وليد الشاذلي والوفد المرافق له، مؤكدا أن المديريتين تجمعهما العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة، كالخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الأيتام وذوى الهمم، ومحاولة إدماجهم في قطاع الشباب والرياضة.