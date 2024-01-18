الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس دمياط الجديدة: قريبا افتتاح صرح طبي جامعي ضخم

جامعة دمياط
جامعة دمياط

قال المهندس محمد خلف رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أننا اقتربنا من رؤية صرح طبى جامعى لخدمة أبناء مدينة دمياط الجديدة، فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز ومجلس الأمناء وجامعة دمياط.

واستقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ لرفع كفاءة وتجهيز مبنى العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي بحضور الدكتور باسم سلامة الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور المندوه حسين بصيلة مدير العيادات الخارجية.

 

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بالمهندس محمد خلف الله، ومشيدًا بدور الجهاز في عملية التنمية التي تشهدها مدينة دمياط الجديدة على كافة الأصعدة ثم اصطحب  بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة المراحل النهائية لأعمال التشطيبات لمبنى العيادات.

 

ومن جانبه، ثمن رئيس الجهاز، الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع موجهًا مديرى الادارات المختصة بجهاز المدينة بتجهيز وتشطيب المبنى  بما يليق بالمواطنين المستحقين للخدمات والإسراع بمعدلات التنفيذ  في إطار جهود الجامعة في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

 

وأشار الدكتور حمدان ربيع، خلال تفقدهما لمقر حجز تذاكر الكشف أنه سيتم تفعيل النظام الإلكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية عبر الإنترنت من خلال تطبيق رقمي في إطار جهود الجامعة في رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

 

وتفقد  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، مبنى العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي رافقه الدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة الأعمال النهائية لتشطيب وتجهيز المبنى حرصًا منه على التواصل المباشر مع المكلفين بأعمال التشطيب ومعاينة مراحل تشطيب البنية التحتية أولًا بأول لضمان كفاءة وجودة المكان لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى بما يليق بأبناء المحافظة والأقاليم المجاورة في إطار جهود الجامعة لخدمة المجتمع المحيط.

 

وبدأت جولة رئيس جامعة دمياط، بتفقد عيادات الصدرية والقلب وأمراض النساء والتوليد ثم عيادة الأمراض العصبية والنفسية وعيادة الباطنة وعيادة الأطفال حيث أبدى ملاحظاته الفنية على التفاصيل الدقيقة لتشطيبات المبنى وأعمال الطلاء ثم تفقد عيادات الأنف والأذن والحنجرة والجراحة وطب وجراحة المسالك البولية وعيادة العيون وصولًا لقاعات التدريس المجهزة لطلاب كلية الطب بأحدث الوسائل التعليمية.

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