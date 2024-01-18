الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"كوكر صديق البيئة".. معلومات عن أكبر مجزر آلي ومحجر بيطري في دمياط

جانب من تفقد محافظ
جانب من تفقد محافظ دمياط مجزر ألى ومحجر بيطري

تستعد محافظة دمياط لتدشين وافتتاح أكبر مجزر ألى ومحجر بيطري، والذي يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال إنتاج اللحوم ومشتقاتها.

وتستعرض “الدستور” في التقير التالي، أبرز مميزات المجزر الألي "كوكر" في دمياط، كالتالي: 

-المشروع صديق للبيئة، حيث تم تنفيذه خارج الكتلة السكنية بمنطقة شطا على مساحة ١٢ فدانا، وروعيت كل الاشتراطات خلال التنفيذ. 

- يتميز بقربه من مينائي دمياط وبورسعيد، ويتضمن محجر بيطرى ومجزرين حكوميين وآخر استثماري ورصيف تنزيل ومبنى أعلاف ومحطة معالجة ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية وكومبوست ومنطقة توسعات مستقبلية ومنافذ بيع. 

-مشروع المجزر الآلى والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات، يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها.

وناقشت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف مد الكابلات الكهربائية لمشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا استعدادًا لتشغيله، وذلك خلال اجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير شمال سيناء، والمهندس بدر عبد التواب، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الثانية للهيئة العامة للطرق والكبارى، وممثلي وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية.

وبحثت المحافظ آلية تحديد المسار المناسب لمد الكابلات الكهربائية  بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما لايتعارض مع خطوط المرافق والبنية التحتية المارة بالمناطق، وفى إطار الاشتراطات المحددة، وفى هذا السياق، ناقشت الخطط الزمنية لتسليم المشروع والأعمال النهائية بمحطة تدوير المخلفات "الكوكر".

وأكدت ضرورة الإسراع بخطوات التنفيذ لتشغيل المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات، والذى يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها.

دمياط كوكر 12 مجزرا الدكتورة منال عوض أحداث دمياط

الأكثر قراءة

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

"اقتصادية النواب" تطالب الحكومة بطرح مرحلة تكميلية بأراضي بيت الوطن

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

رئيس استئناف طنطا يعيد توزيع الدوائر بعد العمل بقانون الاجراءات الجنائية

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

انتشال جثمان الطفلة "منة" من مشروع ترعة ناصر غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس