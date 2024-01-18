"كوكر صديق البيئة".. معلومات عن أكبر مجزر آلي ومحجر بيطري في دمياط

تستعد محافظة دمياط لتدشين وافتتاح أكبر مجزر ألى ومحجر بيطري، والذي يعد نقلة نوعية كبيرة في مجال إنتاج اللحوم ومشتقاتها.

وتستعرض “الدستور” في التقير التالي، أبرز مميزات المجزر الألي "كوكر" في دمياط، كالتالي:

-المشروع صديق للبيئة، حيث تم تنفيذه خارج الكتلة السكنية بمنطقة شطا على مساحة ١٢ فدانا، وروعيت كل الاشتراطات خلال التنفيذ.

- يتميز بقربه من مينائي دمياط وبورسعيد، ويتضمن محجر بيطرى ومجزرين حكوميين وآخر استثماري ورصيف تنزيل ومبنى أعلاف ومحطة معالجة ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية وكومبوست ومنطقة توسعات مستقبلية ومنافذ بيع.

-مشروع المجزر الآلى والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات، يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها.

وناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف مد الكابلات الكهربائية لمشروع المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا استعدادًا لتشغيله، وذلك خلال اجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير شمال سيناء، والمهندس بدر عبد التواب، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الثانية للهيئة العامة للطرق والكبارى، وممثلي وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية.

وبحثت المحافظ آلية تحديد المسار المناسب لمد الكابلات الكهربائية بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما لايتعارض مع خطوط المرافق والبنية التحتية المارة بالمناطق، وفى إطار الاشتراطات المحددة، وفى هذا السياق، ناقشت الخطط الزمنية لتسليم المشروع والأعمال النهائية بمحطة تدوير المخلفات "الكوكر".

وأكدت ضرورة الإسراع بخطوات التنفيذ لتشغيل المجزر الآلي والمحجر البيطري ومحطة تدوير المخلفات، والذى يُعد من أهم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنمية مجال إنتاج اللحوم ومصنعاتها.