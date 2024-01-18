الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم دمياط": لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

قال علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، إن طلاب الشهادة الإعدادية والبالغ عددهم ٣٢ ألفًا و٤٥٦ طالبًا، أدوا امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الفنية اليوم الخميس، في ١٥٨ لجنة على مستوى المحافظة.

 

وأشار وكيل الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه تابع سير امتحانات اليوم الثاني من امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، كما تفقد لجنة "علي مشرفة" الإعدادية بدمياط واطمأن على حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أي شكاوى من امتحاني اللغة الإنجليزية والتربية الفنية ومطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الواردة من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح "عبدالرءوف"، أن هناك تعليمات مشددة طوال أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، بالعمل على توافر الهدوء والمناخ المناسب لجميع الطلاب، موجهًا بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة، وتوفير العناية الطبية اللازمة، ومنع اصطحاب التليفون المحمول تمامًا، سواء للطالب أو الملاحظ، وضرورة التأكد يوميًا من شخصية الطالب الممتحن من خلال بطاقات تحقيق الشخصية، ومطابقة تواجد كل طالب بكشوف المناداة الموجودة بكل لجنة، والتي تم إعدادها من قِبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

 

كما وجه وكيل الوزارة بتحرير استمارة غياب للطالب الغائب، والتوقيع عليها من قِبل الملاحظين، وعدم السماح بدخول أو خروج أي شخص من وإلى اللجنة طوال فترة سير الامتحان، بالإضافة إلى تحقيق التباعد المناسب بين جميع الطلاب داخل كل لجنة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة بكل لجنة، وضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة يومية من بداية اللجنة وحتى نهايتها.
 

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