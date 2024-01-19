تداول 68 ألف طن بضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22812 طن تشمل: 4745 طن رمل و300 طن كسب فول صويا و13550 طن يوريا و2020 طن مولاس و1305 طن اسمنت معبأ و892 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45094 طن تشمل: 12500 طن ذرة و962 طن خشب زان و3000 طن ميثانول و11831 طن فول صويا، و10700 طن خردة و1417 طن زيت طعام، و4084 طن حديد، و1508 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 600 طن.

1011 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1011 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1914 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123971 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191538 طنًا.

كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 5185 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5739 شاحنة.

واستقبل ميناء دمياط أكبر غاطس في تاريخه، باستقبال السفينة (ONE MEISHAN) التابعة للخط الملاحي (ONE) والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طنا، ويصل غاطسها إلى 15.40 م، وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.