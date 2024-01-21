إعدام طن أغذية فاسدة فى دمياط

حصدت حملة مراقبة الأغذية بالمديرية، بإشراف مباشر من وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور سيد عبدالجواد، 70 منشأة تدار دون ترخيص من أصل 110 منشآت غذائية تم المرور عليها، كما تم الكشف والتحقق من عشر منها بها خطر داهم على الصحة العامة.

كما تم تحرير 180 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة، كضبط 2100 لتر خل مجهول المصدر وعصائر غير مطابقة للمواصفات القياسية، و234 كيلو ملح طعام غير مطابق للمواصفات المعنية بالجودة الغذائية، حيث تم عرض المضبوطات المحرزة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أعدم 507 كيلو من الأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، و240 لتر زيوت طعام مستعملة أثناء الحملة، وسحبت اللجنة 29 عينة من الأغذية عالية الخطورة للفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالجواد على فرق مراقبة الأغذية عدم التهاون في اتخاذ أقصى العقوبات على المخالفين والمتهاونين في صحة الناس وحياتهم.

وشدد على المتابعة والرقابة للقطاع الصحي الخاص على مدار ٤ أيام، حيث قامت لجنة مشكلة من إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان، ولجنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط برئاسة مدير إدارة العلاج الحر دكتورة سارة العوضى، وعضوية كل من محمد حجازى عضو إدارة المعامل وباسل عبدالعزيز، ودكتور كريم عوض من إدارة العلاج الحر- بالمرور على ٥٧ معمل تحاليل طبية بمحافظة دمياط، المدرجة فى خطة الإدارة المركزية فى محيط مركز ومدينة دمياط ومركز فارسكور والزرقا وكفر سعد؛ لمعاينة المعامل المنتظر ترخيصها وإعطاؤها إفادة بالتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائها الاشتراطات الإلزامية لترخيص المعامل ومطابقتها للمعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية في دمياط.