للتغيب عن العمل.. إحالة 32 طبيبًا وفنيًا فى مستشفى حكومى بدمياط للتحقيق

أعلن الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة دمياط، عن شن حملات للمرور على المستشفيات والوحدات الصحية على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الإدارى وانتظام العمل.

وصرح الخليل شريف مدير إدارة المتابعة، بأن لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة قامت بالمرور، اليوم، على عدد من المراكز الطبية بالمحافظة شمل المرور كلًا من وحدة طب أسرة المرابعين، ومركز الكلى الصناعية بالمرابعين، ووحدة طب أسرة عزب النهضة والمركز الطبي العام بدمياط الجديدة، ومستشفى الروضة المركزي.

متابعة الانضباط الإداري وتواجد كافة الأطقم الطبية على رأس العمل

وتمت متابعة الانضباط الإداري وتواجد كافة الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية، وكذلك المرور على الأمن والنظافة وتقديم الخدمة للمرضي.



كما تم حصر تواجد العاملين خلال اليوم بالإضافة إلى حصر الغيابات والتأخير عن المواعيد الرسمية، وتم العرض بتحويل 32 للتحقيق، وتم جمع الملاحظات والمتغيبين وعمل تقرير تم رفعه إلى الدكتور السيد عبدالجواد وكيل الوزاره للاطلاع وتحويل المخالفين للتحقيق.

في سياق آخر، واصلت مديرية الصحة دمياط تنظيم قوافل طبية في قرى دمياط، حيث تم إطلاق قافلة طبية بأم الرزق بمركز كفر سعد تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتحت إشراف الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيرى منسق عام القوافل بالمحافظة.

وتبذل مديرية الصحة بدمياط جهودها في مجال القوافل الطبية الشاملة بكافة ربوع المحافظة والتي تتضمن 12 عيادة متنقلة بعدد 10 تخصصات طبية ومعمل، ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق النائية للتسهيل على القاطنين بها.