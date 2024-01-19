الكشف بالمجان على 1409 مواطن بمركز كفر سعد في دمياط

واصلت مديرية الصحة بـدمياط، تنظيم القوافل الطبية في قرى ومراكز المحافظة، حيث أطلقت قافلة اليوم الجمعة، استهدفت اهالي قرية أم الرزق بمركز كفر سعد تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وشملت القافلة 12 عيادة متنقلة بعدد 10 تخصصات طبية ومعمل، ووحدتين للأشعة والسونار لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق النائية للتسهيل علي القاطنين بها.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه تم إطلاق قافلة طبية بأم الرزق مركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس الموافق 17 و18 يناير الجاري، تردد عليها 1409 مواطنا، وجرى توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

وأضاف انه تم الكشف علي 160 حالة أمراض مزمنة شملت الضغط والسكر من خلال مبادرة (افحص واطمن)،كما أنه جرى تحويل 23 حالة لتلقي العلاج والخدمات الطبية اللازمة بالمستشفيات واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لعدد 6 حالات، بالإضافة إلى إجراء 437 تحليل دم و56 تحليل طفيليات، كما جري فحص 53 حالة بالأشعة و59 حالات أخرى بالسونار، علاوة على عقد 10 ندوات طبية توعوية خلال أيام تواجد القافلة حضرها 165 مواطنًا من أهالي المنطقة.

وأضافت الدكتورة سها خيري منسق القوافل العلاجية، أن القوافل يتم اطلاقها أسبوعيا للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة.