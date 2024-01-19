إدارة الصيدلة تواصل إمداد المستشفيات الحكومية بالأدوية فى دمياط

قام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة دمياط، بتكثيف المرور ومتابعة المنشآت الصحية بدمياط؛ للتأكد من تقديم الخدمات الصيدلية ومتابعة توافر الأدوية بتلك المنشآت واستمرار التدريب على رأس العمل للصيادلة لمتابعة المستجدات اللازمة لطلب وصرف الأدوية.

وقالت الدكتورة جيهان الديب، مدير عام إدارة الصيدلة، إنه خلال الأسبوع الماضي قامت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بالتفتيش على الأعمال الصيدلية في كل من مستشفى كفر البطيخ ومستشفى كفر سعد ومستشفى الروضة ومستشفى رأس البر ومستشفى فارسكور والوحدة الصحية بالعدلية والوحدة الصحية بالسلام والوحدة الصحية بالخياطة برئاسة الدكتورة هايدي عيسى مدير إدارة التفتيش ومفتشات الإدارة.

كما قام فريق الصيدلة الإكلينيكية بالتفتيش وتقييم أعمال الصيادلة الإكلينيكيين في كل من مستشفى الزرقا ومستشفى دمياط العام، إضافة لمراجعة أعمال DIC وكروت اليقظة الدوائية لجميع المستشفيات، والتأكد من تنفيذ التعليمات والإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الأدوية بصورة عامة والمضادات الحيوية بصورة خاصة.

وفي إطار تنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد بشأن ميكنة طلب وصرف الأدوية والتسجيل على منظومة UPA قامت الدكتورة رحاب المرسي، مدير إدارة التموين الدوائي وصيادلة المخزن الإقليمي بمتابعة تدريب صيادلة المستشفيات على أعمال الميكنة وتحديث البيانات.

وواصل مخزن الأدوية الإقليمي تسلم الأدوية من الشركات التي تقوم بالتوريد لصرفها للمستشفيات والوحدات تبعا للاحتياجات.