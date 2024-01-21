غلق وتشميع 19 معملًا طبيًا بدون ترخيص في دمياط

شدد السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط على المتابعة والرقابة للقطاع الصحى الخاص، حيث قامت لجنة مشكلة من إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان ولجنة مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط برئاسة مدير إدارة العلاج الحر دكتورة ساره العوضى وعضوية كل من محمد حجازى عضو إدارة المعامل وباسل عبد العزيز ودكتور كريم عوض من إدارة العلاج الحر، بالمرور على عدد ٥٧ معملا من معامل التحاليل الطبية بمحافظة دمياط المدرجة فى خطة الإدارة المركزية فى محيط مركز ومدينة دمياط ومركز فارسكور والزرقا وكفر سعد لمعاينة المعامل المنتظر ترخيصها وإعطاءها إفادة بالتشغيل وذلك بعد التأكد من استيفاءها للاشتراطات الإلزامية لترخيص المعامل ومطابقتها للمعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية ومعايير مكافحة العدوى.

وتم استصدار قرار غلق لعدد 19 معملا منها لعدم استيفاءها الاشتراطات الطبية ومخالفة شروط الترخيص ومتطلبات مكافحه العدوى والسلامة والصحة المهنية والجودة.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة دمياط عن شن حملات المرور على المستشفيات والوحدات الصحية على مدار الساعة ومتابعة الانضباط الإدارى وانتظام العمل.

صرح الخليل شريف مدير ادارة المتابعة أنه قامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل الوزارة بالمرور اليوم على عدد من المراكز الطبية بالمحافظة، حيث تم متابعة الانضباط الاداري وتواجد كافة الأطقم الطبية على رأس العمل، بالإضافة إلى ذلك تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين وأدوات السلامة والصحة المهنية وكذلك المرور على الأمن والنظافه وتقديم الخدمه للمرضي في مستشفيات محافظة دمياط