الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل  ميناء  دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن،بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33133 طن تشمل: 2675 طن رمل و3079 طن فاصوليا معبأ و6400 طن كلينكر و2000 طن كسب صويا و11350 طن يوريا و3455 طن مولاس و1500 طن اسمنت معبأ و2674 طن بضائع متنوعة.

 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47229 طن تشمل: 12000 طن ذرة و1694 طن خشب زان و14472 طن قمح و10100 طن خردة و26 طن زيت طعام و8937 طن حديد.

 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 907 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 448 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4160 حاوية مكافئة.

 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 120649 طنًا،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 177170 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5864 شاحنة.

كان قد استقبل ميناء  دمياط،  أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

نجح ميناء دمياط في استقبال السفينة ( ONE MEISHAN )، التابعة للخط الملاحي ( ONE ) والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن، والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه حيث تابع اللواء أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط.

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