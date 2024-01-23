محافظ دمياط تتابع موقف تنفيذ ديوان عام المحافظة الجديد ميدانيًا

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال زيارتها للموقع اليوم الثلاثاء.

وبدأت "المحافظ" الزيارة بتفقد مبنى الديوان للوقوف على آخر التطورات بالمشروع، كما اطلعت على النماذج النهائية ببعض الأقسام بالمبنى، ومناقشة سُبل استكمال كافة الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية وبما يسهم فى رقمنة كل الأعمال التى يقوم بها الديوان.

كما عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا بالموقع مع ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع لمناقشة خطة المرحلة المقبلة، وأيضًا مخطط فرش وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة، حيث شددت على الدفع بعجلة العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد.

ويشار إلى أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، حيث تم افتتاح النصب التذكارى للشهداء وتشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كأولى ثمار هذا المشروع، كما يشمل تطوير كورنيش النيل بالمنطقة وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل.

الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى

وترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع الدورى لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى " ٢٠٢٤/٢٠٢٣" والذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة..

وشهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ للمشروعات الجارى تنفيذها والأعمال التى سيتم استكمالها ضمن خطة هذا العام وعرض موقف الاعتمادات من المبالغ المرصودة لتلك الأعمال، كما اطلعت " المحافظ " على آخر المستجدات ببنود الخطة وناقشت أيضًا آلية تلافى أى معوقات قد تبطئ معدلات التنفيذ..

وفى هذا السياق، أكدت "الدكتورة منال عوض" ضرورة العمل وفقًا لمنهجية محددة تتناسب مع المحاور المستهدف تنفيذها من خلال الخطة الاستثمارية لهذا العام لدعم القطاعات المختلفة وأيضًا تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكات الطرق بالمناطق مختلفة، موجهة بضرورة متابعة كل الأعمال المدرجة بها والالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة.