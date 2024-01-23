الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رغم هطول أمطار.. تداول 25 سفينة حاويات فى ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، رغم هطول أمطار غزيرة على شوارع محافظة دمياط صباح اليوم الثلاثاء.

حركة الصادر والوارد فى الميناء

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45410 أطنان، تشمل 377 طن رمل، و1213 طن فاصوليا معبأ، و8399 طن كلينكر، و14874 طن ملح صب، و12750 طن يوريا، و2550 طن مولاس، و356 طن ملح معبأ، و4891 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26746 طنا، تشمل 3000 طن ذرة و1534 طن خشب زان و12015 طن قمح و900 طن خردة و1967 طن سكر و7330 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 608 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 456 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3634 حاوية مكافئة.

 رصيد صومعة الحبوب والغلال
 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129037 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172325 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6327 شاحنة.
 

تاريخ ميناء دمياط المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط أمطار دمياط أحداث دمياط

مواد متعلقة

أمطار غزيرة على محافظة دمياط.. وحملات لكسح مياه الأمطار

فى اجتماع موسع.. محافظ دمياط تناقش مستجدات الخطة الاستثمارية

تقديم 4 ملايين خدمة طبية بالمجان في الوحدات الصحية بدمياط

حركة تداول السفن بميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية

"صحة دمياط" انتهينا من المرور على 9200 مرفق صحي خلال 2023

تفاصيل اجتماع لجنة تطوير المناهج العلمية في جامعة دمياط

إطلاق برنامج تأهيلي للنساء والفتيات للتمكين من العمل في دمياط

إحالة 49 طبيبًا وعاملًا فى مستشفى كفر سعد للتحقيق

الأكثر قراءة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

راقدة فى المستشفى.. التحقيق مع المتهم بضرب زوجته فى الوايلى

غرفة السياحة تنفى وقف تنظيم رحلات العمرة لشهر فبراير

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس