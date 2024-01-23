رغم هطول أمطار.. تداول 25 سفينة حاويات فى ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، رغم هطول أمطار غزيرة على شوارع محافظة دمياط صباح اليوم الثلاثاء.

حركة الصادر والوارد فى الميناء

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45410 أطنان، تشمل 377 طن رمل، و1213 طن فاصوليا معبأ، و8399 طن كلينكر، و14874 طن ملح صب، و12750 طن يوريا، و2550 طن مولاس، و356 طن ملح معبأ، و4891 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26746 طنا، تشمل 3000 طن ذرة و1534 طن خشب زان و12015 طن قمح و900 طن خردة و1967 طن سكر و7330 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 608 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 456 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3634 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129037 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172325 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6327 شاحنة.

