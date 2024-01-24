إحالة 9 أطباء وفنيين وعاملين إلى التحقيق فى محافظة دمياط

قام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، بمرور مفاجىء على الوحدة الصحية بجمصة بادارة كفر البطيخ، وذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة وانتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث أحال وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط ٩ من العاملين بالوحدة لتغيبهم عن العمل.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات، ومن الجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بجمصة تخدم ١٤٦٩٩ نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية وعيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة والمعمل والصيدلية وإصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة.

بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية الصحية والتى تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

كما أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة دمياط، عن تقديم ٤ ملايين خدمة صحية في الوحدات الصحية في محافظة دمياط بالمجان تحت إشراف الدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق مبادرات الصحة العامة بالمديرية.

وقامت إدارة الرعاية الأساسية خلال عام ٢٠٢٣بتقديم خدماتها للمواطنين، من خلال الوحدات والمراكز الطبية بجميع أنحاء المحافظة، والتى شملت تسليم عدد ٢٢٢ طبيب تكليف، العمل وتوزيعهم على الإدارات الصحية وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية بمنشآت الرعاية الصحية الأولية لعدد ٤٢٥٣٤١٠ مواطنين بالمراكز والوحدات الصحية الواقعة بنطاق الريف والحضر وإنشاء عدد ٤٧٥٨٤ ملف عائلي بإجمالي ٢٠٢٠٩١ ملف عائلي مفعل بوحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة.