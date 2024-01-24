الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل التعليم بالمنوفية يتابع آخر أيام امتحان الشهادة الإعدادية والثاني الثانوي بلجان منوف

وكيل وزارة التربيه
وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية

تابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأربعاء الموافق 2024/1/24 آخر أيام امتحان الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الأول يناير2024 بمدرسة الشهيد شعبان المليجي بمنشية سلطان التابعة لإدارة منوف التعليمية، يرافقه الأستاذ باسم خميس مدير عام الإدارة.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، سير أعمال لجان الامتحان بمدرسة الشهيد شعبان المليجي التى تضم (423) طالبا موزعين على (21) لجنة.

واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب من حسن سير الامتحان، بمادة الهندسة (فترة أولى) من 9 ص: 11 ص، مؤكدا الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، وحظر حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان.

يذكر أن إدارة منوف التعليمية يعقد بها (72) لجنة امتحانية، بإجمالى عدد (9817 ) طالبا وطالبة على مستوى المحافظة. 

وفي سياق متصل، تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي (اللغة الإنجليزية) للصف الثاني الثانوي بمدرسة منشية سلطان الثانوية للبنات واطمئن علي حسن سير الامتحان.

ويتم ذلك بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،والدعم الكامل من سيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ. 

“الفولي” يشدد على عدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان الامتحانية

وشدد محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، على عدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية في كافة مدارس المحافظة، وذلك بعد واقعة تداول ورقة أسئلة امتحان اللغة العربية أمس.

وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدعم الكامل من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تابع محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في الرابعة فجر أيام الامتحانات. 

وذلك في حضور رجال الشرطة اتسليم وتأمين أوراق الأسئلة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة، في حضور السادة مديري الإدارات التعليمية وإسلام خطاب مدير أمن المديرية، حيث تم تسليم صناديق الأسئلة  لجميع الإدارات التعليمية.

وشدد الفولي على اتباع كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان سرية الامتحانات والتأكيد على عدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول، وسرعة إبلاغ غرفة العمليات بأي شيء من شأنه تعكير صفو اللجان الامتحانية.

محافظة المنوفية وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية محمود الفولي متابعة الامتحانات الشهادة الاعدادية

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