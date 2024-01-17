الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية: انتظام سير العملية الامتحانية بكل الإدارات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024 بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مؤكدًا انتظام سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية فى يومها الأول الموافق 17 يناير والتى تستمر حتى 24 من الشهر الجارى، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وأدى، اليوم الأربعاء، طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادتي الجبر والإحصاء "فترة أولى"، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "فترة ثانية". 

بدء اللجان في مواعيدها المقررة

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى أنه تم بدء اللجان في مواعيدها المقررة بإجمالى 401 لجنة لاستقبال 82 ألفًا و477 طالبًا وطالبة بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أنه تمت المتابعة الدقيقة لتأمين وتسليم أوراق الأسئلة منذ فجر اليوم، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات، وكذا إتمام أعمال توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان، لضمان انتظام انضباط سير العملية الامتحانية.

هذا وشدد محافظ المنوفية على ضرورة الجاهزية الكاملة لكل عناصر المنظومة، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة انعقاد الامتحانات، مع الالتزام الكامل بكل التوجيهات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن، والربط المباشر لغرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لمتابعة الحالة العامة لانتظام الامتحانات وتذليل العقبات والتعامل الفورى مع أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس، بما لا يعكر صفو الامتحانات أولًا بأول بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

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