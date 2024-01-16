الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حالتها خطيرة.. سقوط سيدة من الدور الرابع بسرس الليان في المنوفية

سقوط سيدة من الدور
سقوط سيدة من الدور الرابع

أصيبت سيدة إصابة خطيرة، وذلك عقب سقوطها من الدور الرابع بمنزل والدها بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، أثناء تنظيفها وقيامها بنشر سجادة من بلكونة المنزل فسقطت من الدور الرابع، وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام لمحاولة إسعافها واتخاذ اللازم.

وترجع أحداث وتفاصيل الواقعة لتلقى اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة سرس الليان يفيد بسقوط سيدة تدعى "ش، أ، ح" تبلغ من العمر ٣٢ سنة مقيمة شارع سيد صقر متفرع من بورسعيد بسرس الليان مطلقة، وتسكن بمنزل والدها، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

المصابة تعانى من نزيف بالبطن والصدر

وأشار التقرير الطبي المرفق بالحالة إلى أن المصابة تعانى من نزيف بالبطن والصدر، وكسر في الحوض والركبة اليسرى، وكسر في الكاحل الأيمن والأيسر وجرح متهتك طوله  ١٣سم وكدمات بالوجه والعينين وتخضع المريضة للرعاية الطبية داخل مستشفى منوف العام.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة سرس الليان إلى موقع الحادث الذي تبين لهم أن صحة الواقعة وبسؤال شقيق المريضة "ب، ص،  ا، ح" والذي يبلغ من العمر ٣٥ عاما مقيم  ذات محل الإقامة والذي أكد أن شقيقته مطلقه تعيش معهم منذ 4 سنوات وأثناء قيامها بنشر سجادة سقطت من الدور الرابع في الشارع مما تسبب في إحداث كل هذه الاصابات وتم نقلها إلى مستشفى منوف العام. 

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعه ٥٢ إداري لسنة 2024 قسم سرس الليان، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

محافظة المنوفية مركز شرطة سرس الليان الدور الرابع سقوطها إصابة سيدة بالمنوفية مستشفى منوف العام

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