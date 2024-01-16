الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تعليم المنوفية" تعلن عن ضوابط امتحان الشهادة الإعدادية 2024

وكيل وزارة التربيه
وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية

أصدرت مديرية التربية والتعليم في المنوفية بعض الضوابط لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 2024 وهي منع دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية وتشديد الرقابة على الطلاب داخل اللجان لمنع أي غش أو تصوير للأسئلة وحرمان أي طالب من الامتحانات إذا تم ضبطه يغش أو يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش.

وأكد المديرية ضرورة الحفاظ على سرية الأسئلة ووضعها في مكان مؤمن داخل الإدارات والمدارس قبل فتح المظاريف وتوزيع الأسئلة على الطلاب وتوسيع المقاعد داخل الفصول لتحقيق التباعد بين الطلاب خلال الجلوس وترك مسافة بين كل طالب وزميله ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط لجان الامتحان التزام الطالب باستخدام أدواته من أقلام وآلة حاسبة.

وشددت على صعود الطلاب إلى لجان الامتحان بشكل منظم من خلال طابور خلف بعضهم وخروج الطلاب من الامتحان في شكل منظم، واحد تلو الآخر والتأكد من توفير طفايات الحريق على أن تكون صالحة للاستخدام وممنوع منعًا باتًا استخدام برادات الشاي الكهربية وخاصة داخل لجنة النظام والمراقبة وتأمين غرفة لجنة النظام والمراقبة من الحريق ويفضل أن تكون حجرة مصبعة بالحديد (باب وشبابيك) وبعيدة عن الدور الأرضي مع ضرورة وجود طفاية بها وتكون صالحة للاستخدام. متابعة توفير دليل اللجان وترقيم اللجان. تعليم المنوفية. 

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