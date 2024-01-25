محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة الـ72

هنَّأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة بورسعيد وقيادتها التنفيذية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، سائلا المولى- عز وجل- أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة، وأن تتواصل جهود الرئيس وعطاؤه المخلص في شتى آفاق التنمية ليتحقق لشعب مصر العظيم آماله وتطلعاته في التقدم والرفعة والازدهار.

كما هنَّأ محافظ بورسعيد، الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، مقدمًا التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.

وقال محافظ بورسعيد، في نص التهنئة: "إن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام هو ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم حيث أننا نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، داعيًا الله عز وجل أن يوفق سيادتكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز".

وأضاف اللواء عادل الغضبان، إن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة سطروا فيها أروع آيات التضحية والفداء في مواجهة العدوان بمعركة الإسماعيلية في الخامس والعشرين من يناير سنة 1952، مع استمرار تضحياتهم وعطائهم من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن جيل بعد جيل.

واختتم: "تحية تقدير وعرفان لأسر شهداءنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين".