الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول ببورسعيد.. نسبة النجاح 75%

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 75.4%، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، وعدد من القيادات التنفيذية وقيادات مديرية التعليم.


نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية ترم أول
وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية بـمحافظة بورسعيد لهذا العام 75.04%، وذلك بعد التصحيح إلكترونيا للطلاب، ونتيجة للامتحان بنظام بابل شيت الجديد، الذي يتم تطبيقه للعام الثالث ببورسعيد، وتنفرد به المحافظة عن غيرها في المرحلة الإعدادية.

وأدى طلال الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثالث على التوالي، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 13 ألف و785 طالب موزعين على 69 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

- شارع بورسعيد نجاح الإعدادية اعتماد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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