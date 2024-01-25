الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قرار من "تعليم بنى سويف" بشأن السؤال المثير للجدل فى علوم الشهادة الإعدادية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كشفت مديرية التربية والتعليم في بنى سويف، عن توجيه محافظ الإقليم الدكتور محمد هاني، ببحث شكوى بعض أولياء الأمور الخاصة بإعادة النظر في السؤال الأول في مادة العلوم عربي وإنجليزي للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

وقال محمد عبدالتواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، في بيان، اليوم الخميس، إنه تقرر أن الطالب الذي تمكن من حل السؤال ستحتسب له درجة السؤال، والطالب الذي لم يتمكن من حله، سيتم توزيع درجته على باقي الأسئلة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم عمل عينة عشوائية على عدد 2000 طالب، وتبين أن أكثر من 78% تمكن من حل السؤال، ورغم ذلك ونظرًا لصعوبة السؤال، وأنه يحتاج لمزيد من الربط لمخرجات التعلم، ولتكافؤ الفرص، تم اتخاذ تلك الإجراءات بناء عن تكليفات المحافظ ببحث الموضوع، واستجابة لعدد كبير من أولياء الأمور.

وأعرب وكيل الوزارة، عن شكره وتقديره محافظ بني سويف على اهتمامه ودعه الدائم لمنظومة العمل بقطاع التعليم، التي أسهمت بشكل كبير في تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ما انعكس على سير الامتحانات بالشكل المرضي والمميز.

بني سويف التربية والتعليم مادة العلوم الشهادة الاعدادية محافظ بني سويف

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