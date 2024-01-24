الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة وتوكتوك ببنى سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة بتوكتوك بطريق الجيزاوية بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بتوك توك بطريق الجيزاوية بمركز ناصر، وجرى التوجيه بسرعه انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم رمضان محمد عبد الرءوف 35 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، ومصطفي محمود محمود 59 سنة، مصابًا بجروح وسحجات، وعلاء محمد فرج 54 سنة، مصابًا اشتباه نزيف داخلي، وسيد محمد رمضان 16 سنة، مصابًا باشباه كسر بالضلوع، وعماد أبو الخير أبو بكر 32 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق اليسرى.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

في سياق آخر، لقيت طفلة مصرعها غرقا فى مياه ترعة بمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطى المركزى جثة هامدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات فى مياه إحدى الترع بدائرة المركز.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي شمال بنى سويف «براء ا.ع» 7 سنوات جثة هامدة إثر سقوطها  فى مياه إحدى الترع بقرية أبو صير التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

بني سويف إسعاف مركز ناصر طريق الجيزاوية مستشفى بني سويف الجامعي

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