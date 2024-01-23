الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مسيرة مشي احتفالًا بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير فى بني سويف

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

أطلق بلال حبش  نائب محافظ بنى سويف، إشارة بدء مسيرة مشي التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة ضمن فعاليات احتفال الوزارة بعيد الشرطة وذكري ثورة يناير، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بحضور: الدكتورة  ريم جمال مندوب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة، وناصر رمضان وكيل المديرية لقطاع الشباب الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وهاني الجويلي رئيس المدينة، وعبدالله سيف مدير إدارة الرياضة والاخصائيين الرياضيين بالإدارة ومديرى إدارات الشباب الفرعية.

وبدأت المسيرة من أمام مبنى ديوان عام المحافظة على الكورنيش، مرورا بطريق الكورنيش وانتهاء بمبنى الرقابة الإدارية وشارك فيها نحو 500 شاب وفتاة وسيدات  ورجال  وذوي الهمم من أبناء المحافظة، حاملين أعلام مصر ووسط ترديد الأغاني والأناشيد الوطنية ،حيث ثمن نائب  المحافظ الفعالية التي تنفذها وزارة الشباب،تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية للمواطنين خاصة النشء والشباب، وجعل الرياضة أسلوب وثقافة حياة.

وأشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، إلى أن المسيرة يتم تنظيمها على مستوى محافظات الجمهورية في نفس التوقيت  تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة"عبر الفيديو كونفراس"، وذلك مشاركة من الوزارة في الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة يناير ، حيث تنظم المسيرة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة  الدكتور عمر حداد، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بقيادة الدكتورة غادة جمال الدين.

بني سويف الشباب والرياضة الديوان العام نائب المحافظ مسيرة مشي

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