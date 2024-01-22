رئيس جامعة بني سويف: تجديد منح شهادتي الأيزو"9001، 21001" لكلية العلوم

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، تجديد منح شهادتي "الأيزو 9001" الدولية في نظم إدارة الجودة و"الأيزو" 21001 في نظم ادارة المؤسسات التعليمية لكلية العلوم بنجاح وبفاعلية عالية طبقا للمتطلبات القياسية الدولية، وذلك بناء على توصيات لجنة المراجعة الخارجية والتي أتمت عملها بعد مراجعة لكافة الملفات والوثائق المطلوبة، تحت إشراف الدكتور حمادة محمد محمود عميد كلية العلوم، والدكتورة هبة عاطف الشيمي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

جاء ذلك عقب استقبال الكلية للجنة المراجعة الدورية من قبل الشركة المانحة لشهادات الأيزو السابق وضمت المهندس طارق خالد والمهندس حسام الجارحي، حيث تم مراجعة إجراءات تطبيق النظام وملفات الأيزو ٩٠٠١ للأقسام الادارية بالكلية وملفات الأيزو ٢١٠٠١ بمختلف الاقسام العلمية بالكلية.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لأسرة كلية العلوم من أساتذة وعاملين وطلاب، مؤكدًا على أهمية تطبيق معايير الجودة في كل كليات ومراكز وإدارات الجامعة، من أجل ضمان جودة الخدمة المقدمة بكل إدارة، وكذلك جودة العملية التعليمية بالكليات للتأهيل للحصول على الاعتماد القومي والدولي لما له من دور فعال في الارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات العالمية وجذب المزيد من الطلاب الوافدين.

وأشاد رئيس الجامعة بالدور الذي يقوم به مركز ضمان الجودة بالجامعة في متابعة تطبيق النظام ومراجعته وتقويمه باستمرار لضمان الحفاظ على استمرارية شهادة الايزو بالجامعة، وذلك بالتعاون مع مختلف الكليات، والإدارات ومنسقي ملفات الجودة.