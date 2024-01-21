الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شابين صدمهما قطار فى بنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

لقى شابين مصرعهما، اليوم الأحد، بعد أن صدمهما إحدى القطارات لحظة عبورهما شريط السكة الحديد بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الواسطى بنى سويف تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شابين بعد أن صدمهما إحدى القطارات لحظة عبورهما شريط السكة الحديد بمركز الواسطى شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين لشابين وهما «راضي.ف.م» 25 سنة، و«زراع.ا.ش» 20 سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر، أصيب زوجان ونجلتهما، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام مكرونة «بشاميل» داخل منزلهم بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة زوجان ونجلتهما، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام مكرونة «بشاميل»  داخل منزلهم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الأسرة مكونة من 3 أفراد وهم الأب ويدعي «محمود.م.ع» 65 سنة، مصابًا بهبوط وعدم اتزان، و«فاتن.ع.ر» 62 سنة، مصابة بعدم اتزان ونجلتهما «ياسمين» 27 سنة، مصابة بعدم الاتزان وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى  بنى سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

بني سويف الواسطي قطار شرطة النجدة الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

منطقة "وعظ بني سويف" تنظم ندوة توعوية لتصحيح المفاهيم والأفكار السلبية

إلغاء ندب 2 من الملاحظين بامتحانات الإعدادية واحالتهما للتحقيق ببنى سويف

بنى سويف ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع عدم استقرار الطقس

السكرتير العام ببني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

150 محضرًا للمخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات ببني سويف

فاطمة عبد العزيز أول سيدة تتولي رئيس قرية بمراكز بنى سويف الجنوبية (فيديو)

غرق طفلة فى مياه ترعة ببنى سويف ونقلها للمشرحة

الكشف وتوفير العلاج لـ52 ألفًا و427 فى قوافل مجانية ببنى سويف

الأكثر قراءة

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تسببوا فى أزمة اقتصادية.. الداخلية توجه ضربات موجعة لـ"حيتان" الذهب والدولار

بعد ساعات من زفافهما.. وفاة عريس وإصابة زوجته في الشرقية

مخططات الانقلاب العسكرى فى إسرائيل.. جالانت يهدد نتنياهو بتسجيلات سرية و"لواء جولانى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة