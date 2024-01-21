مصرع شابين صدمهما قطار فى بنى سويف

لقى شابين مصرعهما، اليوم الأحد، بعد أن صدمهما إحدى القطارات لحظة عبورهما شريط السكة الحديد بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الواسطى بنى سويف تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شابين بعد أن صدمهما إحدى القطارات لحظة عبورهما شريط السكة الحديد بمركز الواسطى شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثتين لشابين وهما «راضي.ف.م» 25 سنة، و«زراع.ا.ش» 20 سنة، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق آخر، أصيب زوجان ونجلتهما، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام مكرونة «بشاميل» داخل منزلهم بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة زوجان ونجلتهما، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام مكرونة «بشاميل» داخل منزلهم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقلهم إلى أقرب مستشفى.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الأسرة مكونة من 3 أفراد وهم الأب ويدعي «محمود.م.ع» 65 سنة، مصابًا بهبوط وعدم اتزان، و«فاتن.ع.ر» 62 سنة، مصابة بعدم اتزان ونجلتهما «ياسمين» 27 سنة، مصابة بعدم الاتزان وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.