غرق طفلة فى مياه ترعة ببنى سويف ونقلها للمشرحة

غرقت طفلة، اليوم السبت، في مياه ترعة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت إلى مستشفى الواسطى المركزي جثة هامدة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من مركز شرطة الواسطى يفيد بمصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات فى مياه إحدى الترع بدائرة المركز، وتم التوجيه بسرعة نقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي شمال بنى سويف «ب.ا.ع»، 7 سنوات جثة هامدة، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.

إصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص من بينهم 4 أطفال، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "كبدة" فاسدة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بمغص وقيء واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة "كبدة" داخل منزلهم بقرية السلطاني التابعة لدائرة مركز ببا.

دفع مرفق الإسعاف بـ3 سيارات إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين هم؛ "سيد.ع.س" 40 عامًا، وزوجته "نهى.ج.س" 30 عامًا، وأبناؤهما "فرحة" 13 عامًا، و"محمد" 11 عامًا، و"نغم" 5 أعوام، و"تميم" عام واحد.