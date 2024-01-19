"مكرونة بشاميل" وراء تسمم 3 أشخاص من أسرة واحدة ببنى سويف

أصيب زوجان ونجلتهما بتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة مكرونة بشاميل داخل منزلهم بمدينة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة الأمن ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة زوجين ونجلتهما، والاشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة طعام مكرونة «بشاميل» داخل منزلهم، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الأسرة مكونة من 3 أفراد وهم الأب ويدعي «محمود.م.ع» 65 سنة، مصابًا بهبوط وعدم اتزان، و«فاتن.ع.ر» 62 سنة، مصابة بعدم اتزان ونجلتهما «ياسمين» 27 سنة، مصابة بعدم الاتزان وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.