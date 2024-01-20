قطع المياه 8 ساعات عن قريتين بالفشن في بني سويف غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، قطع المياه عن قرى الفنت وأبسوج مركز الفشن، غدًا الأحد 21 يناير الجاري، من الساعة 10 صباحًا وحتى الــ 6 مساءً، للقيام بأعمال صيانة على خط 12 بوصة بطريق مصر أسوان الزراعي -طريق السلخانة-.

وتقدمت الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة بسبب أعمال الصيانة المطلوبة للخط لضمان انتظام تقديم الخدمة،مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

خطة القوافل الطبية العلاجية في بني سويف

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس 17، 18 يناير الجاري" بقرية شاويش مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 2101 وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 99، معمل طفيليات 46، حالات الأشعة العادية 12، استصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 128 حالة، تحويل 5 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.