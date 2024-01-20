الكشف وتوفير العلاج لـ52 ألفًا و427 فى قوافل مجانية ببنى سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالدور الكبير والحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في دفع جهود الدولة بمختلف المجالات التنموية والخدمية، خاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في توفير الرعاية الصحية.

وأشاد بالتعاون في عقد قوافل طبية بهدف إيصال وتعزيز مستوى الخدمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وقدم الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة، تقريرًا حول مساهمات مؤسسة "راعي مصر للتنمية" في عقد قوافل طبية مجانية خلال عام 2023، حيث تم الكشف وتقديم العلاج للعديد من التخصصات الطبية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الكشف على 52,427 حالة خلال العام الماضي، مع توفير العلاج وتوزيع 6528 نظارة طبية لضعاف البصر مجانًا للحالات المستفيدة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

وأشار وكيل الوزارة، بحسب تقرير المؤسسة، إلى أنه تم خلال العام الماضي 2023 الكشف على 52 ألفًا و427 حالة، وتوزيع 6528 نظارة طبية لضعاف البصر. وكانت الحالات المكتشفة تشمل 16 ألفًا و432 حالة رمد، و8940 حالة عظام، و489 حالة نساء، و4035 حالة جلدية، و10 آلاف و26 حالة باطنة، و5229 حالة أطفال، و651 حالة أنف وأذن، و54 حالة مسالك بولية، و43 حالة مخ وأعصاب، وتم تقديم العلاج وتوزيع النظارات مجانًا للحالات المستحقة من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.