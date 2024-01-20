مصرع شاب سقط في ماكينة لطحن الغلال ببني سويف

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته إثر سقوطه في ماكينه لطحن الغلال، بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة شاب إثر سقوطه في ماكينة لطحن الغلال بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطي شمال المحافظة وتم التوجيه بسرعة نقله إلى أقرب مستشفى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي «حسن.ر.م» 35 عامًا، ومقيم بقرية ميدوم، مصابًا بنزيف بالصدر والبطن، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الواسطى المركزي متأثرًا بإصابته، وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.