150 محضرًا للمخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري بالسوق السويفي.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 13 حتى 19 يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، عن تحرير 94 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 20 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 25 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، محضرين لعدم صرف بون للمواطنين، 3 محاضر لعدم وجود سجل زيارات، ومحضرًا لعدم وجود ميزان معتمد، ومحضرًا للتوقف الكلي عن الانتاج بدون تصريح، و4محاضر للتصرف في 12جوال زنة 50كجم من حصة الدقيق، ومحضرين لتجميع 24 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

حملات تموينية موسعة

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 50% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضرًا ضد أحد المسئولين عن مخبز سياحي لحيازته واستخدامه دقيق بلدي مدعم في الإنتاج، حيث تم ضبط 14 جوال زنة 50 كجم وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ مايلزم قانونًا، و6 محاضر لتجار سجائر لعرض وبيع سجائر متنوعة غير معلوم مصدرها، ومحضرًا لعدم وجود سجل تجاري، بجانب 17 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية، و14 محضرًا للمسئولين عن المنشآت التجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين.

وفي مجال مواجهة الغش التجاري تم تحرير محضرًا ضد المسئولين عن أحد المحال التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات، ومحضرًا ضد مسئولي محال ملابس جاهزة لاستخدامه علامة تجارية مسجلة للغير دون وجه حق، بجانب سحب 2 عينة مواد غذائية للفحص المعملي، وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضرًا لأحد المسئولين عن مزراعة دواجن لاستخدامه أسطوانات بوتاجاز منزلية في أعمال المزرعة،4محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز وذلك للغلق وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية، ومحضرًا للبيع بأزيد من السعر المقرر.