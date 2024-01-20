السكرتير العام ببني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

تفقد السكرتير العام في بني سويف، اللواء حازم عزت، مستجدات الموقف المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023/ 2024 والجاري تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة في عددٍ من القطاعات الخدمية، ضمن المتابعة المستمرة للمشروعات فى جميع المراحل للتاكد من التنفيذ وفق المواصفات والبرنامج الزمني المحدد سلفًا.

وتابع السكرتير العام خلال جولته التي شملت مركزيِّ ناصر والواسطي عددًا من المشروعات على أرض الواقع، والاعتمادات المالية المخصصة، مشددًا على تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بزيادة معدلات الأداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ "إن وجدت"، لتسليمها في المواعيد المحددة، ودخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

كما تم الاطلاع على النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة بالخطة الاستثمارية، والمتاح للربع الثالث، والمنصرف والباقى بالربع الثاني من العام المالي للخطة، والتي تتضمن مشروعات عدة في قطاعات الرصف النظافة والكهرباء وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، ومشروعات مديرية الطرق، والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وذلك من أجل توفير الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.