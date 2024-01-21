الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 فى تسريب غاز ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلان، اليوم الأحد، باختناق وضيق تنفس إثر تسرب غاز طبيعي بمسكنهم بمدينة بني سويف الجديدة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان بحالة اختناق، وضيق تنفس، وحالتهم العامة متوسطة، نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتى إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم "شريف.ش.م" 3 أعوام، وشقيقته "حبيبة" 8 أعوام، و"نجلاء.ن.س" 28 عامًا، و"ضحى.م.ع"، 30 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بني سويف تسرب غاز اطفال شرق النيل الأجهزة الأمنية

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