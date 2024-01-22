إدارة التوعية في "مياه بني سويف" تنظم ندوة حول "ترشيد الاستهلاك"

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، ندوة توعوية بمقر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف بهدف توعية الرائدات الريفيات التابعين للمجلس القومي، بأهمية ترشيد إستهلاك المياه، والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي، وكذلك الحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

وتناولت الندوة اعتماد مصر الأول على نهر النيل بصفة أساسية وثبات حصة مصر من المياه مع تفاقم الزيادة السكانية وكذلك التصرفات الخاطئة لدى البعض تجاه الماء، كما أكدت الشيماء عبدالتواب تمام مدير إدارة التوعية بالشركة على دور المرأة، في الحفاظ على المياه لكونها الأساس فى التربية السليمة للأبناء وغرس القيم والعادات الصحيحة؛ لكونها المربية الأولى التى يرى الطفل ويفهم من خلالها ما يدور حوله.

أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السيدات بالمجلس القومي للمرأة بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية في نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها.

وفى نهاية الندوة تم عرض فيديوهات وأفلام توعوية تحث على الترشيد وكذلك دور الخط الساخن 125 لإستقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة، وكيفية تحميل تطبيق قراءتى لإبلاغ عن قراءة العدادات والخدمات الحديثة التى تقدمها الشركة والتعريف بالقطع الموفرة والعدادات المسبقة الدفع.

وأكدت المهندسة دينا عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الحفاظ على المياه واجب وطنى ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، وكذلك الحفاظ على البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أن الشركة تبذل جهود كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل.