محافظ بنى سويف يلتقى ممثل هيئة الطاقة الذرية

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الدور الحيوي الذي تقوم به هيئة الطاقة الذرية في توظيف الاستخدامات السلمية للعلوم النووية، لخدمة وأمن الوطن، لا سيما مع ما تزخر به الهيئة من علماء وباحثين وكوادر علمية لها ثقلها على المستويين المحلي والدولي، خاصة وأن الهيئة تعد أبرز الركائز الرئيسية لدعم البحث العلمي في مجالات الطاقة الذرية، وتنفيذ مشروعات الدولة المستقبلية في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور سعيد محمد النادي مدير عام مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية، على هامش الندوة التوعوية للتدريب على السيناريوهات المحتملة في حالة حدوث تلوث إشعاعي.

وحضر اللقاء الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، والدكتورة أسماء سامي مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة.

رحب محافظ بني سويف بممثل هيئة الطاقة الذرية، مثمنًا التعاون البناء بين المحافظة والهيئة في الجوانب التوعوية والتدريب على آليات التعامل "حال حدوث تلوث إشعاعي"، ضمن إجراءات المحافظة وخطتها لتعزيز منظومة العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بالديوان العام، وبالتزامن مع استعدادات المحافظة لتنفيذ مشروع التدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والمواقف الطارئة والمزمع إجراؤه فبراير المقبل.