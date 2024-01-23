الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "تعليم بنى سويف" يحيل إدارية بالواسطى للتحقيق

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

حرص الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، على متابعة سير أعمال الامتحانات أول بأول ولحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة في الموعد المحدد إلى جانب تأمين أوراق الإجابة حتى وصولها إلى لجنة النظام والمراقبة.


وأدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان في مادتي الجبر والاحصاء والتربية الفنية، والذي يزيد عددهم عن 59 ألف طالبا وطالبة خلال 309 لجنة على مستوى قرى ومدن المحافظة والتي تختتم غدًا الأربعاء بمادة العلوم.

وقرر محمد عبد التواب  وكيل وزارة التربية والتعليم، استبعاد وإحالة إدارية بإحدى لجان الواسطى للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية لمخالفتها التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات بوجود موانع لديها حيث توجد حفيدتها باللجنة.

ووجهًا بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد على توقيع جميع المشاركين في أعمال الامتحانات على إقرار الموانع وكذلك التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقًا قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان إلى جانب حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب لتحقيق أثناء أداء الطلاب الامتحان.

بني سويف الواسطي التربية والتعليم الشهادة الاعدادية وكيل وزارة

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