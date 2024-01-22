محافظ بني سويف يلتقي وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية

التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية.

ضم الوفد على الباسط رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للخدمات الصحية، وناصر البطل رئيس النقابة العامة للتأمين الصحي ببني سويف وكيل النقابة العامة، وكرم مجاور رئيس نقابة مديرية الشؤون الصحية، ومحمد إبراهيم أمين عام النقابة العامة، وهشام عبد اللطيف مدير عام النقابة العامة، وعبير علي المدير التنفيذي للنقابة العامة، وشيماء على أمين صندوق النقابة العامة.

وأعرب الوفد عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة فى مجال دعم القطاع الصحي ومجالات دعم العاملين بالقطاع من أطقم طبية وتمريض وعاملين بمنظومة الصحة،مؤكدين أن هذا اللقاء جاء لمزيد من التنسيقات وتعظيم التعاون بين النقابة والجهات التنفيذية ذات الصلة بالقطاع الصحي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عددًا من الخطط والبرامج التوعوية، وكذا خطط دعم القطاع الصحي ودعم كافة عناصر المنظومة في مقدمتها أطقم العاملين والأطقم الطبية، لاسيما أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية فى النهوض بمستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ بني سويف، دعمه لكافة الجهود والبرامج المدروسة التى تستهدف النقابة تنفيذها لتعزيز منظومة العمل بالقطاع الصحي، والذي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة واهتماماتها ضمن خطتها للنهوض بمستوى وجودة الخدمات الحيوية التى يتعامل معها المواطن بشكل أساسي ويومي.