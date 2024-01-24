الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ بني سويف يشهد تدشين مشروع "معًا من أجل حياة كريمة"

اللقاء
اللقاء

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بلال حبش، نائب المحافظ، لحضور احتفالية تدشين مشروع "معًا من أجل حياة كريمة" بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بالأمم المتحدة، والذي يستهدف تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود المجتمعية في مجالات: التمكين الاقتصادي للمرأة، تعزيز وحدات الإدارة المحلية، والتدريب والتوظيف الشباب، وغيرها من المجالات.

وشهدت فعاليات تدشين المشروع التي عُقدت بمركز مؤتمرات الجامعة كورنيش النيل حضور كل من: ميلاد نجيب ممثل برنامج الأغذية العالمي الممول من الأمم المتحدة، والجهات الشريكة من: الصحة، التربية والتعليم، التضامن، العمل، الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

ونقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للحضور والجهات الشريكة في تنفيذ المشروع وبرنامج الأغذية والتنفيذيين المعنين، معربًا عن سعادته للمشاركة والتواجد في فعالية تدشين المشروع، الذي يتسم بتنوع وتعدد محاور ومجالات أنشطته، بما يتماشي مع خطة المحافظة لتعزيز جهود المجتمع المدني وتحت مظلة وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي  والتطوعي.

وفي جانب الأنشطة الخاصة بتعزيز وحدات الإدارة المحلية، يتم استهداف مراكز حياة كريمة بالمحافظة لتأهيل وتحويل الوحدات المحلية للعمل كمركز ثقافي وتوعى من خلال تدريب العاملين بالوحدات لدعم قدراتهم في مختلف المجالات مما يسهل عليهم أداء وظائفهم وخدمة مجتمعاتهم، أنشطة خاصة بالمدارس المجتمعية من خلال الإشراف على تقديم الوجبات المدرسية داخل المدارس ومتابعة رصد عمليات استلامها وتوزيعها ومراقبة عملية التخزين وتاريخ الصلاحية، ومتابعة التحويلات النقدية لعدد 1070 تلميذًا بعدد 387 مدرسة مجتمعية وتحديث بيانات أولياء الأمور بصفة دورية لضمان وصول التحويلات الشهرية لهم.

بالإضافة إلى برنامج تدريب وتوظيف الشباب من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية والإدارية لعدد 200 من الشباب من الجنسين من خلال التدريبات الحرفية والمهنية، وتعزيز فرص التوظيف الذاتي من خلال تمكين الشباب من الجنسين من امتلاك مشروعات صغيرة خاصة بهم، فيما تشمل أنشطة التغذية دعم تنفيذ برنامج الألف يوم بالتنسيق مع الممثلين المحليين من مديرية الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، وتدريب أطباء ممرضات - رائدات ريفيات - رائدات صحيات.

بني سويف نائب المحافظ الصحة قاعة المؤتمرات برنامج الأغذية العالمي

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