وفاة معلم أثناء مراقبته على الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية ببني سويف

لفظ معلم أنفاسه الأخيرة داخل لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف التابعة لمركز بنى سويف، عقب إصابته بحالة إغماء بشكل مفاجئ، داخل اللجنة خلال المراقبة على الطلاب بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وفوجئ الطلاب داخل اللجنة بسقوط معلم ويدعي “عشيري. ع. م” ومقيم بقرية اهوه التابعة لمركز بنى سويف، أثناء المراقبة على الطلاب داخل لجنة مدرسة محمد أنور حسن بعزبة الوقف فى امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد تعرضه لحالة إغماء بشكل مفاجئ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتم نقله إلي المستشفي لكنه فارق الحياة.